Катунь24: Стало известно, кто привезет в Барнаул подаренные Москвой трамваи

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Стало известно, кто привезет в Барнаул подаренные Москвой трамваи30 марта 2021, 09:50

Тендер выиграл барнаульский предприниматель Максим Серебренников. Стартовая цена тендера составляла 4,04 млн рублей, он согласился взять за это 2,9 млн рублей.

Фото: barnaul.org

Как сообщает «Алтайская правда», на торги было подано 12 заявок, но в финал прошли только пять претендентов: четыре ООО и индивидуальный предприниматель, который и стал победителем аукциона.

Напомним, согласно техзаданию, трамваи должны быть доставлены в город в течение 45 дней с момента заключения контракта. Перевозить трамваи будут грузовыми автомобилями. Вагоны необходимо будет забрать из Краснопресненского трамвайного депо (Москва) и доставить до ул. Гридасова, 5 (Барнаул).

Длина каждого вагона составляет 15,1 м, ширина – 2,5 м, высота (со снятым токоприемником) превышает 3 м. Вес пустого трамвая – 17 тонн.

Катунь24