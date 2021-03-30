Катунь24: Синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов в Алтайском крае

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Синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов в Алтайском крае29 марта 2021, 19:56

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля 2021 года столбики термометров в крае опустятся до — 20 градусов.

Фото: pixabay.com

В регионе в отдельных районах пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. 1 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью -3…-13 градусов, в предгорьях до -13…-20, днем от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ветер западных направлений, 3-12 метров в секунду, местами порывы до 13-20 метров в секунду. 1 апреля ветер ослабеет до 2-7 метров в секунду.

В Барнауле в марте еще возможны небольшие осадки в виде снега, 30 марта ожидается метель. 1 апреля преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. Температура ночью -5…-10 градусов, 1 апреля похолодает до -13. Днем около нуля. Ветер переменных направлений, 3-12 метров в секунду, 30 марта с порывами до 17 метров в секунду.

Катунь24