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Алтайский край

Катунь24: Службы ЖКХ ликвидировали подтопление дома в центре Барнаула

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Службы ЖКХ ликвидировали подтопление дома в центре Барнаула29 марта 2021, 16:55

Видео происшествия поделились подписчики группы «В курсе 22» во «ВКонтакте».

Фото: Администрация Барнаула

Напомним, что сегодня утром, 29 марта, затопило подъезд жилого дома на пр. Строителей, 6.  

На данный момент проведены все необходимые работы по отводу воды. На место инцидента также прибыл начальник управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула Максим Старожилов.

Работы по устранению проблемы были проведены совместно с управляющей компанией «Интер».

Катунь24

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