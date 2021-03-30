Катунь24: Службы ЖКХ ликвидировали подтопление дома в центре Барнаула

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Службы ЖКХ ликвидировали подтопление дома в центре Барнаула29 марта 2021, 16:55

Видео происшествия поделились подписчики группы «В курсе 22» во «ВКонтакте».

Фото: Администрация Барнаула

Напомним, что сегодня утром, 29 марта, затопило подъезд жилого дома на пр. Строителей, 6.

На данный момент проведены все необходимые работы по отводу воды. На место инцидента также прибыл начальник управления коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Барнаула Максим Старожилов.

Работы по устранению проблемы были проведены совместно с управляющей компанией «Интер».

Катунь24