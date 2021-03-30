Катунь24: Стало известно, кто подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

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Стало известно, кто подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»29 марта 2021, 13:00

23 человека подали документы на участие в предварительном голосовании в оргкомитет партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

О намерении попробовать свои силы на политическом поприще вместе с партией заявил главный врач барнаульской городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов.

Пакеты документов в Алтайский оргкомитет также подали руководитель Алтайской краевой организации профсоюзов Иван Панов, действующие депутаты АКЗС Алексей Найден и Иван Мордовин, а также руководитель «Молодой гвардии» в Алтайском крае Виктория Анищенко. Все заявители подали документы как потенциальные кандидаты в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Кроме того, намерение стать кандидатом в депутаты АКЗС выразили ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, председатель Молодёжного парламента Алтайского края Артем Сафонов, действующий депутат краевого парламента Татьяна Ильюченко, руководитель движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае Анна Ведлер, а также депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев, Дмитрий Абалымов и Александр Лисицын.

Действующий депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Иван Лоор подал документы на участие в выборах депутатов Госдумы по Славгородскому одномандатному избирательному округу.

Депутата Госдумы Даниила Бессарабова, руководителя краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артема Жукова и президента Ассоциации деревообрабатывающих предприятий города Бийска Виктора Морозова оргкомитет зарегистрировал в качестве участника предварительного голосования партии по выборам депутатов Госдумы, сообщает сайт Алтайского отделения «Единой России».

Катунь24