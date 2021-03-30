Катунь24: Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае наступит весна

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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае наступит весна29 марта 2021, 11:20
По предварительным данным, погодные условия станут стабильными в первой декаде апреля.
Фото: pixabay.com
Метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным. Об этом рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
«На самом деле такой переход через 0 градусов в Алтайском крае уже был в марте, но он был неустойчивым и затем среднесуточная температура поменялась. В этом году метеорологическая весна в крае наступит как обычно — в первой декаде апреля», — отметила Людмила Сырых.
Так, для Барнаула средней датой наступления метеорологической весны в 2021 году синоптики считают 6 апреля. Ранее специалисты рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в конце марта.