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Алтайский край

Катунь24: Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае наступит весна

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае наступит весна29 марта 2021, 11:20

По предварительным данным, погодные условия станут стабильными в первой декаде апреля.

Фото: pixabay.com

Метеорологическая весна наступает после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным. Об этом рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

«На самом деле такой переход через 0 градусов в Алтайском крае уже был в марте, но он был неустойчивым и затем среднесуточная температура поменялась. В этом году метеорологическая весна в крае наступит как обычно — в первой декаде апреля», — отметила Людмила Сырых.

Так, для Барнаула средней датой наступления метеорологической весны в 2021 году синоптики считают 6 апреля.  Ранее специалисты рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в конце марта.

 

Катунь24

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