Катунь24: Скорая помощь не смогла добраться до бийчанки из-за неочищенной дороги

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Скорая помощь не смогла добраться до бийчанки из-за неочищенной дороги28 марта 2021, 13:16

Машина скорой медицинской помощи в Бийске ехала к пожилой пациентке, однако застряла на неочищенной дороге.

Фото: instagram.com/chp.biysk

Об этом рассказала местная жительница, а её историей поделился Instagram-аккаунт «ЧП Бийск». Автомобиль скорой помощи направлялся в частый сектор по дороге за магазином «Лента», но в итоге застрял в снегу.

«Не в частном секторе встала, а именно на дороге, ведущей к частным домам», — объясняет автор видео.

В итоге 84-летнюю бийчанку пришлось нести до машины на руках.

Женщина, которая рассказала об этом инциденте, понимает, что частный сектор должен чиститься силами проживающих там людей, однако считает, что дорога к частному сектору является зоной ответственности администрации.

Катунь24