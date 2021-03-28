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Алтайский край

Катунь24: Сборная Алтайского края взяла серебро на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Сборная Алтайского края взяла серебро на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда 27 марта 2021, 16:41

Чемпионат России по ловле на мормышку со льда собрал на озере Байкал 82 спортсменов из 16 команд. Алтайский край представили два спортивных коллектива и три члена судейского корпуса.

Фото: «Алтайский спорт»

Главным судьей был председатель краевой Федерации рыболовного спорта Сергей Казанцев, главным секретарем — Наталья Лаас, старшим судьей — Андрей Лаас. Победу в командном первенстве одержала сборная Москвы, серебро у второй команды Алтайского края, бронза у рыболовов Томской области. Первая команда Алтайского края заняла четвертое место.

Как сообщил «Алтайский спорт», призерами стали Николай Дяденко, Юрий Ананьин, Дмитрий Нестеров, Борис Масальских и Лев Сакс. Последний также стал лучшим из алтайских рыболовов в личном зачете, заняв четвертое место. В десятку сильнейших вошел также Константин Тинин, занявший восьмое место.

Катунь24

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