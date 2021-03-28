Катунь24: Сборная Алтайского края взяла серебро на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда

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Сборная Алтайского края взяла серебро на чемпионате России по ловле рыбы на мормышку со льда 27 марта 2021, 16:41

Чемпионат России по ловле на мормышку со льда собрал на озере Байкал 82 спортсменов из 16 команд. Алтайский край представили два спортивных коллектива и три члена судейского корпуса.

Фото: «Алтайский спорт»

Главным судьей был председатель краевой Федерации рыболовного спорта Сергей Казанцев, главным секретарем — Наталья Лаас, старшим судьей — Андрей Лаас. Победу в командном первенстве одержала сборная Москвы, серебро у второй команды Алтайского края, бронза у рыболовов Томской области. Первая команда Алтайского края заняла четвертое место.

Как сообщил «Алтайский спорт», призерами стали Николай Дяденко, Юрий Ананьин, Дмитрий Нестеров, Борис Масальских и Лев Сакс. Последний также стал лучшим из алтайских рыболовов в личном зачете, заняв четвертое место. В десятку сильнейших вошел также Константин Тинин, занявший восьмое место.

Катунь24