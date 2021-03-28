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Алтайский край

Катунь24: Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае27 марта 2021, 13:34

Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков на апрель — сентябрь.

Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре подчеркнули, что данный прогноз является предварительным.

Июнь

В первый летний месяц в регионе прогнозируют повышенное количество осадков. Температурный фон сохранится типичным. К слову, в краевой столице норма средней месячной температуры равна +17,7 градуса.

Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае1

Июль

В этом месяце в регионе будет прохладнее обычного, а количество осадков будет повышенным. В июле норма средней месячной температуры в Барнауле составляет +19,9 градуса.

Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае2

Август

По предварительному прогнозу, август не будет отличаться насыщенным отклонением от привычных погодных условий. Норма средней месячной температуры в краевой столице составляет +16,7 градуса.

Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае3

 

Катунь24

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