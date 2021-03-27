ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Стали известны самые невостребованные вакансии в Алтайском крае

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Стали известны самые невостребованные вакансии в Алтайском крае26 марта 2021, 19:09

Специалисты сервиса Зарплата.ру выяснили, какие вакансии в первом квартале 2021 года оказались самыми невостребованными в Алтайском крае.

Фото: pixabay.com

С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: лишь чуть более 0,1 % просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также крайне мало откликов на вакансии звукорежиссёра (0,3 % откликов) и арматурщика (0,5 % откликов).

HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич пояснила, что это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов. Обычно они находят работу через знакомых. После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссёры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем – по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar