Катунь24: Стали известны самые невостребованные вакансии в Алтайском крае

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Стали известны самые невостребованные вакансии в Алтайском крае26 марта 2021, 19:09

Специалисты сервиса Зарплата.ру выяснили, какие вакансии в первом квартале 2021 года оказались самыми невостребованными в Алтайском крае.

Фото: pixabay.com

С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: лишь чуть более 0,1 % просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя. Также крайне мало откликов на вакансии звукорежиссёра (0,3 % откликов) и арматурщика (0,5 % откликов).

HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич пояснила, что это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов. Обычно они находят работу через знакомых. После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссёры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем – по всей стране наконец открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение.

Катунь24