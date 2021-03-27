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Алтайский край

Катунь24: Сибиряк избил сожительницу и уложил её спать. Женщина скончалась

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Сибиряк избил сожительницу и уложил её спать. Женщина скончалась26 марта 2021, 15:47

Житель села Кирза в Новосибирской области во время пьянки жестоко избил любовницу, снял с неё одежду, а потом уложил в кровать. 36-летняя женщина погибла.

Фото: pixabay.com

Мужчина нанес ей около 50 ударов руками и ногами. 38-летнего сибиряка взяли под стражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Катунь24

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