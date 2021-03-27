Катунь24: Семейное счастье: в российских школах введут курс о любви и воспитании детей

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Семейное счастье: в российских школах введут курс о любви и воспитании детей26 марта 2021, 13:35

В новые учебники по обществознанию для школьников включили курс по семьеведению.

Фото: pixabay.com

Об этом на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

«Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены, в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал министр.

По данным СМИ, подобный курс в 2017 году предложила изучать детский омбудсмен Анна Кузнецова. Эту программу впоследствии при поддержке Фонда Андрея Первозванного разработала Российская академия образования.

Председатель научного совета РАО по вопросам семьи и детства Артур Реан в 2018 году пояснял, что начинаться этот курс должен в 9 классе. Учителя будут обсуждать с подрстками, «зачем людям отношения, <…> что такое семейные ценности, как отличить любовь от влюбленности и как себя вести в конфликтах».

Планировалось, что программа 10-го класса будет посвящена рождению и воспитанию детей, 11-го — традиционным и современным подходам к воспитанию, а также вопросам права.

Катунь24