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Катунь24: Сразу несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Сразу несколько новых велодорожек появится в Барнауле в 2021 году25 марта 2021, 16:10

Об этом рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции, сообщает amic.ru.

Фото: pixabay.com

Летом 2021 года, по словам Антона Шеломенцева, завершится создание велодорожки в парке «Изумрудный». Также собственная трасса у велосипедистов появится на Павловском тракте, на участке от улицы Бабуркина до Малахова.

Дорожка для велосипедистов появится и в Мизюлинской роще, которую благоустроят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Полоса из асфальтобетона с двусторонним движением шириной 2,5 метра будет окружать реконструированный участок. Кроме того,  специальная дорожка для велосипедов расположится на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной. 

Все велосипедные дорожки обещают проложить и подготовить к использованию в 2021 году.

Катунь24

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