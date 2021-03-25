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Алтайский край

Катунь24: Снег: о погоде 25 марта в Алтайском крае

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Снег: о погоде 25 марта в Алтайском крае25 марта 2021, 06:54

Сегодня, 25 марта 2021 года, в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…+5 градусов, местами до +10 градусов.

В Барнауле в начале небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В утренние часы на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Катунь24

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