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Алтайский край

Катунь24: Судебные приставы обязали бийчанина пройти курс лечения от туберкулёза

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Судебные приставы обязали бийчанина пройти курс лечения от туберкулёза24 марта 2021, 21:17

Житель Бийска подвергал опасности жизни и здоровья других граждан, избегая госпитализации.

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

В пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю рассказали, что бийчанин, будучи должником, скрывался и не проживал по указанному месту нахождения. Судебные приставы вынесли постановление о розыске гражданина.

В кратчайшие сроки местонахождение мужчины было установлено. Совместно с персоналом КГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер города Бийска» гражданина принудительно госпитализировали в КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер города Барнаула».

Катунь24

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