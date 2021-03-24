Катунь24: Светофоры установят на трёх опасных перекрёстках в Барнауле

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Светофоры установят на трёх опасных перекрёстках в Барнауле23 марта 2021, 19:31

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Барнауле установят три светофорных комплекса.

Фото: pixabay.com

Места расположения новых светофоров были выбраны совместно с ГИБДД. Они выбирались с учётом концентрации ДТП в Барнауле за 2020 год.

Новые светофоры появятся на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, на пересечении улицы Георгия Исакова с улицей Островского, а также на пересечении улицы Георгиева с улицей Сухэ-Батора.

Также в рамках национального проекта предусмотрена установка дорожных знаков, пешеходных ограждений и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Объем финансирования на 2021 год в части безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта составляет порядка 4 миллиона рублей, сообщили в администрации Барнаула.

В минувшем году в рамках БКАД установили 337 дорожных знаков, 1896 погонных метров дорожных ограждений, 700 погонных метров барьерных ограждений, обустроили 29 искусственных дорожных неровностей. На 5 адресах появились новые светофоры.

Катунь24