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Катунь24: Стали известны самые дорогие вакансии марта в Барнауле

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Стали известны самые дорогие вакансии марта в Барнауле23 марта 2021, 16:25

Рейтинг самых привлекательных предложений работодателей в России предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса выяснили лучшие вакансии по уровню зарплаты в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек: Барнауле, Саратове, Тюмени, Ижевске, Ульяновске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Астрахани, Пензе, Кирове и Липецке.

Больше всех востребованы оказались руководители и специалисты в сфере продаж и финансов, а также в сфере программирования. Также, по данным SuperJob, одной из самых высокооплачиваемых категорий работников практически в каждом регионе, где проходил мониторинг, стали специалисты инженерно-технического профиля.

В топе самых высокооплачиваемых вакансий марта 2021 года в Барнауле оказались IT-специальности. Самую высокую зарплату работодатели готовы платить программисту PHP (Bitrix) – 150 000 рублей. По 80 000 готовы платить руководителям отделов продаж и менеджерам по продажам спортивных товаров. Премиум-менеджер получит в Барнауле 70 000 рублей. Замыкает топ Back-end разработчик, чья зарплата составит 50 000. 

Общая рекрутинговая активность работодателей в марте 2021 года стала на 12 % выше, чем в 2020 году.

Катунь24

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