Катунь24: Сибиряк подтянулся больше 4 тысяч раз и побил мировой рекорд

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Сибиряк подтянулся больше 4 тысяч раз и побил мировой рекорд23 марта 2021, 13:05

На это у жителя Красноярска Николая Каклимова ушло 6 часов.

Фото: Владислав Власов

Спортсмен заявил, что побил мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал чеху Яну Каресу, который подтянулся на перекладине 3 885 раз.

«В последние пять минут какая-то тяжесть напала, а в общем подготовился я хорошо, за 5 часов было 3500 раз, это больше на 45 раз моего первого рекорда за 6 часов. На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует, сейчас самочувствие хорошее, усталость есть маленько, а в целом я очень доволен», — рассказал спортсмен журналисту Владиславу Власову.

Николаю Каклимову 59 лет. Его имя уже есть в Книге рекордов Гиннесса: в 2017-м он смог подтянуться 4 989 раз за 12 часов. А за 24 часа — 7 345 раз.

Своё достижение красноярец зафиксировал на видео.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇷🇺 Владислав Власов 📺 (@vlasovtv)

Катунь24