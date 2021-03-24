Катунь24: Спутник мечты: космические технологии в горах Алтая помогли организовать успешный экологичный бизнес, полезный для здоровья людей

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Спутник мечты: космические технологии в горах Алтая помогли организовать успешный экологичный бизнес, полезный для здоровья людей23 марта 2021, 12:47

Интернет в труднодоступной гористой местности на границе Алтайского края и Республики Алтай – это новая реальность. В маральнике «Сибирь» Сергея Кувикина не было и нет даже сотовой связи. А между тем офис и лаборатория Кувикиных – за 560 км в Новосибирске. Для того чтобы бизнес полноценно развивался, связь между объектами нужно поддерживать постоянно.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Спутник мечты: космические технологии в горах Алтая помогли организовать успешный экологичный бизнес, полезный для здоровья людей

Благодаря спутниковой связи сейчас Сергей, работая в маральнике, видит все процессы на производстве в Новосибирске, а когда уезжает с фермы, в любой момент с помощью спутникового интернета может все держать под контролем в маральнике. Так экологичный бизнес – воплощённая мечта семьи Кувикиных – продолжает благополучно расти.

Это и есть основная миссия лидера рынка спутниковой связи РТКОММ – давать возможность подключаться к интернету тем, кто в этом нуждается, в любой, даже самой труднодоступной точке страны. Такие добрые истории, как эта, вдохновили компанию на проект «Меняем жизнь людей», чтобы помочь исполнить еще не одну мечту.

В Алтайском крае героем стал Александр Сидоров, староста села Майорка, где проживают 100 человек. Здесь нужен спутниковый интернет – сейчас Александр один решает проблемы со всеми коммуникациями для жителей с помощью… единственного в селе уличного таксофона. РТКОММ в рамках проекта бесплатно подключит Майорку к спутнику и обеспечит год работы интернета в селе.

Катунь24