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Алтайский край

Катунь24: СМИ: в Исландии проснулся спящий 6 тысяч лет вулкан

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

СМИ: в Исландии проснулся спящий 6 тысяч лет вулкан21 марта 2021, 15:43

По подсчетам ученых, данный вулкан был в состоянии покоя примерно 6 тысяч лет, а последнее извержение на всем острове произошло 800 лет назад.

Фото: Landhelgisgaeslan (Береговая охрана Исландии)

Проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль находится на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Это примерно в 30 километрах от Рейкьявика, столицы страны.

Вулкан начал извергаться в пятницу, 19 марта, около 20:35 по Москве, о чем сообщило метеорологическое бюро Исландии. На месте выхода породы появилась трещина 500-700 метров, из которой бьет фонтан лавы высотой до 100 метров. За первые часы извержения расплавленная порода разлилась на площади более одного квадратного километра. Как отмечает SM.news, активность вулкана видно со всех точек полуострова.

Из-за извержения крупного вулкана в стране отменены все авиарейсы международного аэропорта “Кеблавик”, объявлен красный код опасности. Населенным пунктам, по сообщениям СМИ, опасность не угрожает.

Катунь24

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