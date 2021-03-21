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Алтайский край

Катунь24: Серьезное ДТП произошло в Барнауле. Есть пострадавшие

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Серьезное ДТП произошло в Барнауле. Есть пострадавшие20 марта 2021, 16:38

На пересечении улиц Максима Горького и Гоголя сегодня, 20 марта 2021 года, столкнулись две легковушки Toyota и Mitsubishi.

Фото: barnaul.insta

О случившемся сообщили подписчики инстаграм-аккаунта barnaul.insta.

По их словам, водитель Тойоты двигался по улице Гоголя от проспекта Комсомольский в сторону проспекта Ленина. 

«Пересекая перекрёсток ул. Гоголя / ул. М. Горького не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi который двигался по ул. М . Горького от ул. Пушкина в сторону ул. Никитина в прямом направлении», — сказано в сообщении.

В результате ДТП участники обратились за медицинской помощью.

На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики

Катунь24

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