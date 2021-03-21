Катунь24: С 1 апреля экзамены на водительские права в России будут сдавать по-новому

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С 1 апреля экзамены на водительские права в России будут сдавать по-новому20 марта 2021, 13:01

В ГИБДД решили, что начинающим автомобилистам не стоит сдавать отдельно «площадку».

Фото: pixabay.com

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Нововведение коснется тех, кто готовится управлять легковым автомобилем, грузовиком и автобусом. Для желающих получить права на вождение мотоцикла сохранят прежний формат экзамена — с «площадкой».

Также изменился список нарушений и ошибок, за которые теперь начисляют штрафные баллы. Перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки из-за которых экзамен прекращается сразу. К ним добавили езду с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона на дороге. Для сдачи экзамена необходимо набрать не больше пяти штрафных баллов.

Другое нововведение — возможность присутствия наблюдателя в машине во время экзамена. В этой роли могут выступить кандидаты в водители, ожидающие своей очереди, представители общественных организаций и автошкол. Отмечается, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации, пишет РИА Новости.

Катунь24