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Алтайский край

Катунь24: Суд приговорил к условному сроку жителя Алтайского края, ударившего головой в лицо силовика

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Суд приговорил к условному сроку жителя Алтайского края, ударившего головой в лицо силовика20 марта 2021, 18:14

Инцидент произошел в ноябре 2020 года в одной из саун Алтайского района.

Фото: pixabay.com

Будучи выпившим, мужчина поругался с администратором заведения. На место вызвали наряд вневедомственной охраны. Мужчину попросили пройти в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции, но в ответ на это обвиняемый нанес удар головой в область лица сотруднику Росгвардии, причинив средней тяжести вред здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24

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