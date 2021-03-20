Катунь24: Сибиряк случайно убил друга, устроив пожар у себя дома, а затем задушил мать

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Сибиряк случайно убил друга, устроив пожар у себя дома, а затем задушил мать19 марта 2021, 20:44

Кузбасские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Киселевска. Он обвиняется в убийстве собственной матери, а также в причинении смерти по неосторожности.

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области

В июне 2020 года обвиняемый распивал спиртное в компании знакомого у себя в квартире. Гость уснул, а хозяин пошёл в другую комнату покурить. Прикуривая сигарету, мужчина уронил горящую спичку на коврик, который сразу же воспламенился, так как накануне он пролил на него легковоспламеняющуюся жидкость.

Забыв, что в другой комнате спит знакомый, мужчина покинул квартиру. Сотрудники МЧС обнаружили тело потерпевшего после того, как потушили пожар.

Буквально через несколько дней обвиняемый распивал спиртное в обгоревшей квартире в компании 63-летней матери. Женщина высказала сыну претензии по поводу пожара. Тот разозлился и избил мать, а затем задушил её. После этого мужчина позвонил другу и рассказал ему о преступлении, а тот позвонил в полицию, рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Злоумышленника задержали, свою вину он признал частично, пояснив, что мать убивать не хотел. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Катунь24