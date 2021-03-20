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Алтайский край

Катунь24: Серийного карманника поймали в Барнауле

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Серийного карманника поймали в Барнауле19 марта 2021, 19:04

Подозреваемым оказался ранее судимый 46-летний мужчина.

Фото: pixabay.com

В отделы полиции Барнаула стали поступать заявления от граждан. Поэтому начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на личный контроль раскрытие этих преступлений.

По предварительной информации, мужчина совершал карманные кражи в общественном транспорте. В одном из таких случаев задержанный мужчина решил воспользоваться удобным моментом, когда женщина отвлеклась, и незаметно похитил из ее сумки кошелек, в котором были 7 450 рублей и банковские карты.

Но его плану не суждено было сбыться: похитителя задержали полицейские. Во время досмотра у подозреваемого похищенный кошелек изъяли и вернули законной владелице.

Общая сумма похищенных денежных средств за весь период составила более 20 000 рублей. Украденные деньги мужчина тратил на собственные нужды, отметили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас задержанный дает признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Катунь24

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