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Катунь24: СМИ: россиянам могут запретить приходить в кинотеатры с едой

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

СМИ: россиянам могут запретить приходить в кинотеатры с едой19 марта 2021, 17:01

Российским кинотеатрам хотят дать право запрещать зрителям проносить еду и напитки в залы, если они куплены вне самого развлекательного учреждения. Соответствующую инициативу разработал Минкульт РФ.

Фото: pixabay.com

Предполагается, что такой запрет поможет кинотеатрам увеличить выручку от собственных точек питания. Но это потребует от них расширения ассортимента предлагаемых продуктов питания и напитков.

Многие представители киносетей России уже поддержали эту меру, подчеркнув, что «нигде в мире» не разрешено проносить свою еду в залы. Кроме того, в кинотеатрах считают, что сильно пахнущая еда может мешать другим кинозрителям.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение проносить еду в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей», – отметили в Минкульте, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что введение запрета проносить еду в кинозалы обсуждается уже несколько лет.

Катунь24

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