Катунь24: СМИ: россиянам могут запретить приходить в кинотеатры с едой

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

СМИ: россиянам могут запретить приходить в кинотеатры с едой19 марта 2021, 17:01

Российским кинотеатрам хотят дать право запрещать зрителям проносить еду и напитки в залы, если они куплены вне самого развлекательного учреждения. Соответствующую инициативу разработал Минкульт РФ.

Фото: pixabay.com

Предполагается, что такой запрет поможет кинотеатрам увеличить выручку от собственных точек питания. Но это потребует от них расширения ассортимента предлагаемых продуктов питания и напитков.

Многие представители киносетей России уже поддержали эту меру, подчеркнув, что «нигде в мире» не разрешено проносить свою еду в залы. Кроме того, в кинотеатрах считают, что сильно пахнущая еда может мешать другим кинозрителям.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение проносить еду в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей», – отметили в Минкульте, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что введение запрета проносить еду в кинозалы обсуждается уже несколько лет.

Катунь24