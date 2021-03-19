Катунь24: Саперы ЦВО будут помогать спасателям бороться с весенним паводком в Алтайском крае

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Саперы ЦВО будут помогать спасателям бороться с весенним паводком в Алтайском крае18 марта 2021, 20:41

Сложную ситуацию с талыми водами прогнозируют специалисты в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Новосибирской области и Красноярском крае.

Фото: structure.mil.ru

Ликвидировать последствия ледохода вместе с алтайскими спасателями будут военные инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа. Во время подготовки саперы отработали расчет взрывчатых веществ и средств взрывания льда, в частности, электрический и огневой. Кроме того, подрывники и спасатели будут оснащены автомобилями повышенной проходимости, плавающими транспортерами (ПТС-1), санитарными медицинскими машинами, сообщает пресс-служба ЦВО.

Всего в военных частях центрального военного округа, находящихся в Сибири, подготовлено 10 подрывных и 4 эвакуационно-спасательные команды. Весной 2020 года саперы также ликвидировали последствия паводка в сибирских регионах. При ликвидации ледяных заторов было использовано более 2,5 тонны взрывчатых веществ.

Катунь24