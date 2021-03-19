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Алтайский край

Катунь24: Сибирячку подозревают в убийстве собственного ребёнка. Сама женщина скончалась на следующий день после происшествия

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Сибирячку подозревают в убийстве собственного ребёнка. Сама женщина скончалась на следующий день после происшествия18 марта 2021, 17:39

13 марта в одной из квартир Омска было обнаружено тело 8-месячного ребёнка в наполненной водой ванне.

Фото: pixabay.com

Как сообщили в региональном Следственном комитете, в совершении убийства подозревают 27-летнюю мать младенца. «Интерфакс» уточняет, что ребёнка в ванне обнаружил отец. При этом он был в одежде, что свидетельствует о том, что ребёнка не купали.

Женщина же на следующий день скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка и его матери устанавливаются. Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства малолетнего. Расследование продолжается.

Катунь24

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