Катунь24: Столица мира и настоящий Ленин: российский журналист Алексей Пивоваров рассказал о Барнауле в своем Instagram-аккаунте

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Столица мира и настоящий Ленин: российский журналист Алексей Пивоваров рассказал о Барнауле в своем Instagram-аккаунте18 марта 2021, 12:22

Блогер отметил, что сам не бывал в краевой столице. Об интересных городах России он рассказывает в своей рубрике «Города Пивоварова».

Фото: instagram.com/staswest

Рубрику #городапивоварова журналист, блогер, автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров ведет в своем аккаунте в Instagram. Под хештегом он публикует рассказы о своих городах от местных жителей, а также их авторские фото. О Барнауле Алексею Пивоварову рассказала Екатерина Лузина.

«Барнаул самобытен и опытен. Здесь сохранились шедевры русского зодчества – прекрасные деревянные дома с мезонинами», – пишет Екатерина Лузина.

В посте девушка вспомнила историю о художнике Валерии Метелице, который в 2000-х годах поселил лебедя из изогнутой трубы на мосту у Нового рынка. Скульптура пережила много нападений вандалов, но даже после смерти автора в 2015 году сохранилась, а рядом с ней появились новые птицы. Упомянула Екатерина и загадочность и опасность краевой столицы: по слухам, между Дворцом бракосочетания и городской администрации якобы есть секретный тоннель, в котором на самом деле похоронен Владимир Ленин.

Также Екатерина отметила, что Барнаул мог бы стать третьим по величине городом страны, если бы через него прошла Транссибирская магистраль. Но при этом Барнаул, по мнению автора, не остался «памятником нереализованных возможностей» и еще вполне может стать «столицей мира».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Пивоваров (@pivo_varov)

Катунь24