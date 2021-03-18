Катунь24: Санаторий «Обь» возобновит работу после годового перерыва

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Санаторий «Обь» возобновит работу после годового перерыва17 марта 2021, 21:14

22 марта санаторий «Обь» возобновит работу после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас санаторий готовится принять отдыхающих. Что изменится в работе учреждения? Какие нововведения ждут гостей? Подробности в нашем сюжете.

Фото: «Катунь 24» Embedded video for Санаторий «Обь» возобновит работу после годового перерыва

Почти год без гостей. И вот долгожданная встреча! С 22 марта санаторий «Обь» вновь откроют для посетителей. Пока здесь тщательно обрабатывают помещения дезинфицирующими средствами, приводят в порядок бассейн, столовую, номера. С апреля прошлого года в санатории проживали медработники Городской больницы № 5. Почти 600 человек, круглосуточно работающих с ковидными больными, находились в изоляции от внешнего мира.

И вот теперь полноценно отдохнуть и поправить здоровье смогут и жители края. Для этого в «Оби» есть все необходимое. Живописный уголок в черте города со всеми санаторно-курортными услугами. Индивидуальные программы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, обмена веществ и органов пищеварения. Одно из главных нововведений санатория — программа постковидной реабилитации. Помимо этого увеличится время посещения физиопроцедур индивидуально для каждого гостя. Также в «Оби» введут автоматизированную систему «Санаториум».

Здоровье — это главное жизненное благо. За деньги его не купишь, а вот сохранить и поддержать можно в санатории «Обь». В честь открытия будут действовать спецпредложения и скидки до 20 % до конца мая. Все подробности можно найти на официальном сайте или уточнить по телефону 8-800-250-45-90.

Катунь24