Катунь24: Сбежавшего от правосудия бывшего спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске

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Сбежавшего от правосудия бывшего спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске17 марта 2021, 16:28

Напомним, 5 марта Алтайский краевой суд приговорил бывшего спецназовца, лидера бандитской группировки Валерия Вобликова к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сразу после этого рецидивист сбежал вместе с браслетом слежения.

Фото: ориентировка на Валерия Вобликова (kp.ru)

В пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю рассказали, что вчера, 16 марта, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН на территории Новосибирска был задержан 50-летний осужденный Вобликов.

Мужчину заключили под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение.

Напомним, в марте текущего года Алтайский краевой суд вновь должен был вынести приговор экс-спецназовцу по делу 2011 года о разбойном нападении на семью косихинского фермера. 11 марта мужчину объявили в федеральный розыск.

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Катунь24