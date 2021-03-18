Катунь24: Сбежавшего от правосудия бывшего спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске

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Сбежавшего от правосудия бывшего спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске17 марта 2021, 16:28
Напомним, 5 марта Алтайский краевой суд приговорил бывшего спецназовца, лидера бандитской группировки Валерия Вобликова к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сразу после этого рецидивист сбежал вместе с браслетом слежения.
Фото: ориентировка на Валерия Вобликова (kp.ru)
В пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю рассказали, что вчера, 16 марта, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН на территории Новосибирска был задержан 50-летний осужденный Вобликов.
Мужчину заключили под стражу. В дальнейшем он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение.
Напомним, в марте текущего года Алтайский краевой суд вновь должен был вынести приговор экс-спецназовцу по делу 2011 года о разбойном нападении на семью косихинского фермера. 11 марта мужчину объявили в федеральный розыск.
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