Катунь24: Сибирячка стала прообразом для куклы Барби-космонавта

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Сибирячка стала прообразом для куклы Барби-космонавта17 марта 2021, 16:07

Американский производитель игрушек Mattel создал новую куклу Барби по образу единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса сибирячки Анны Кикиной.

Фото: пресс-служба компании Mattel в России

Кукла будет выполнена в двух вариантах: в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос.

Анна Кикина – уроженка Новосибирска. Была радиоведущей и программным директором в Горно-Алтайске. Анна – мастер спорта России по полиатлону и рафтингу. С 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Когда состоится ее первый полет, пока неизвестно.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — приводит ТАСС слова космонавта.

В компании Mattel отметили, что в свободной продаже игрушки не будет, получить ее можно будет, только выиграв конкурс в честь 60-летия первого полета человека в космос.

Барби в костюме космонавта впервые выпустили в 1965 году, через 2 года после полета в космос первой женщины в истории Валентины Терешковой.

Катунь24