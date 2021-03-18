Катунь24: Стало известно, когда в 2021 году состоятся «Шукшинские дни на Алтае»

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Стало известно, когда в 2021 году состоятся «Шукшинские дни на Алтае»17 марта 2021, 14:01

По словам Елены Безруковой, министра культуры Алтайского края, фестиваль в этом году состоится с 20 по 24 июля.

Фото: Катунь 24

Минкультуры региона планирует провести в рамках фестиваля литературные встречи, музейные проекты, кинофестиваль и др. Подготовка к «Шукшинским дням» уже началась.

Также стало известно, что в этом году на Алтай приедет Эмир Кустурица, сербский кинорежиссер и актер. А также Григорий Служитель, российский актер и писатель.

«У нас будет интересная линейка событий по линии Шукшинского музея. Они выиграли 2 гранта: один президентский, другой губернаторский. Во-первых, они открывают на площадке дома детства центр ремесел для детей. И вторая интересная площадка, которую будет воплощать музей в этом году, 50-летие фильма «Печки-лавочки». Уже объявлен конкурс киносценариев», — рассказала Елена Безрукова.

Напомним, в 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса.

«Шукшинские дни на Алтае» – главная культурная акция, которую ежегодно в июле проводят в Алтайском крае в память о земляке – известном писателе, актере и режиссере Василии Макаровиче Шукшине.

«Шукшинские дни» открывают в Барнауле, они проходят в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке и завершаются большим праздником в Сростках. Художественная программа на горе Пикет – кульминация праздника. В родное село Василия Шукшина в этот день приезжают тысячи почитателей его таланта из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Катунь24