Катунь24: Следователи задержали банду мошенников, которые похищали квартиры жителей Алтайского края

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Следователи задержали банду мошенников, которые похищали квартиры жителей Алтайского края16 марта 2021, 13:33

Сейчас известно о восьми пострадавших.

Фото: pixabay.com

С декабря 2019 по февраль 2021 года обвиняемые лишали недвижимости жителей Барнаула, Бийска и Белокурихи. Чаще всего они сообщали о намерении купить продаваемое жилье и доставляли продавцов в помещение многофункционального центра, где потерпевшие подписывали договоры купли-продажи. Однако после деньги они не получали и оставались без квартир.

В июле 2020 года двое из злоумышленников приехали к жителю Бийска и, представившись работниками социальных служб, попросили расписаться в ведомости за доставку продуктов питания. Однако вместо этого потерпевший поставил подпись о продаже своей квартиры.

В октябре прошлого года трое из обвиняемых для завладения имуществом незаконно лишили свободы бийчанина и три дня удерживали его в помещении. Но довести преступный умысел до конца им не удалось, поскольку потерпевшему при доставлении его к нотариусу удалось убежать. Сейчас следователями установлено 8 эпизодов противоправной деятельности мошенников.

Обвиняемые находятся под стражей, сообщили в Следкоме. Расследование уголовного дела продолжается.

Катунь24