Катунь24: Сибирские врачи спасли малыша с редкой болезнью сердца

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Сибирские врачи спасли малыша с редкой болезнью сердца15 марта 2021, 20:24

Детские кардиохирурги из Новосибирска прооперировали младенца из Кемеровской области. Без операции он мог погибнуть.

Фото: pixabay.com

Как сообщает «КП-Новосибирск», малыш появился на свет на 34-й неделе беременности. Врачи диагностировали у него аномалию: у него отсутствовал один из сегментов аорты. Подозрение на порок сердца у ребёнка поставили ещё на 20-й неделе беременности. Врачи даже советовали прервать беременность, но родители очень сильно ждали ребёнка.

В новосибирскую клинику Мешалкина ребёнка привезли, когда он весил 2 кг. Хирурги решили сначала выполнить паллиативную коррекцию, поставили стент в аорту, чтобы малыш набрал вес, а потом уже проводить операцию. Однако участок, в котором артериальный проток соединяется с аортой и в которой иплантировали стент, начал зарастать. Ребёнок начал терять вес — он стал даже меньше, чем был при рождении.

В итоге хирурги провели операцию, которая длилась 5 часов. Малыш быстро пришёл в себя, сейчас он набирает вес и восстанавливает силы.

Катунь24