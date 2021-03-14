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Алтайский край

Катунь24: Сильная гололедица: о погоде 14 марта в Алтайском крае

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

Сильная гололедица: о погоде 14 марта в Алтайском крае14 марта 2021, 06:48

Сегодня, 14 марта 2021 года, преимущественно без осадков. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -9…-14 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура -10…-12 градусов.

Катунь24

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