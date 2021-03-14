Катунь24: Сибиряк не ответил на звонок мамы и попал в розыск. Оказалось, что он просто спал

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Сибиряк не ответил на звонок мамы и попал в розыск. Оказалось, что он просто спал13 марта 2021, 13:33
К его поискам подключились оперативники.
Фото: pixabay.com
Ситуация произошла в поселке Новая Чара. Как сообщили в полиции, 60-летняя местная жительница обратилась к ним с просьбой объявить родственника в розыск.
По словам женщины, мужчина летел на самолете и неожиданно перестал выходить на связь. По пути из Новосибирска в Иркутск он перестал отвечать на звонки, тогда-то обеспокоенная женщина и «подняла на уши» полицию.
«Оперативники незамедлительно приступили к поискам и в течение нескольких часов обнаружили его в одной из гостиниц, неподалеку от аэропорта. Поиски закончились благополучно, как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключен», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.