Катунь24: Сибиряк не ответил на звонок мамы и попал в розыск. Оказалось, что он просто спал

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Сибиряк не ответил на звонок мамы и попал в розыск. Оказалось, что он просто спал13 марта 2021, 13:33

К его поискам подключились оперативники.

Фото: pixabay.com

Ситуация произошла в поселке Новая Чара. Как сообщили в полиции, 60-летняя местная жительница обратилась к ним с просьбой объявить родственника в розыск.

По словам женщины, мужчина летел на самолете и неожиданно перестал выходить на связь. По пути из Новосибирска в Иркутск он перестал отвечать на звонки, тогда-то обеспокоенная женщина и «подняла на уши» полицию.

«Оперативники незамедлительно приступили к поискам и в течение нескольких часов обнаружили его в одной из гостиниц, неподалеку от аэропорта. Поиски закончились благополучно, как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключен», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Катунь24