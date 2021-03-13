Катунь24: Скрывался 28 лет: следователи вычислили убийцу сторожа в алтайском вузе

Скрывался 28 лет: следователи вычислили убийцу сторожа в алтайском вузе12 марта 2021, 19:33

Однако обвиняемый свою вину не признает.

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В июне 1993 года сторож охраняла учебный корпус Алтайского государственного института культуры. Вечером женщина заметила в здании пьяного студента. Женщина попросила его покинуть учебное заведение и сказала, что расскажет об инциденте руководству института. Обвиняемый достал нож и молоток и нанес женщине не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От травм 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Во время расследования уголовного дела студент скрылся от органов предварительного следствия. Его объявили в розыск.

В декабре 2020 года его местонахождение все же удалось установить. Обвиняемый свою вину не признал, однако следствию удалось собрать достаточные доказательства, подкрепленные судебными экспертизами и показаниями свидетелей. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24