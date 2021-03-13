Катунь24: Сотрудники ГИБДД предотвратили возгорание грузовика на трассе в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД предотвратили возгорание грузовика на трассе в Алтайском крае12 марта 2021, 13:40

Инцидент произошёл утром 11 марта на 5 км автодороги К-11 Бийск – Солтон.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Наряд ДПС в составе лейтенантов полиции Сергея Табакаева и Романа Варенникова во время патрулирования заметили на обочине трассы гружённый лесом автомобиль КамАЗ-5320, из-под кабины которого шёл дым.

Инспекторы ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Трагедии удалось избежать: сотрудники ДПС спасли транспортное средство, а также перевозимый груз. Водитель грузовика, оправившись от стресса, поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

Катунь24