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Алтайский край

Катунь24: Сотрудники ГИБДД предотвратили возгорание грузовика на трассе в Алтайском крае

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

Сотрудники ГИБДД предотвратили возгорание грузовика на трассе в Алтайском крае12 марта 2021, 13:40

Инцидент произошёл утром 11 марта на 5 км автодороги К-11 Бийск – Солтон.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Наряд ДПС в составе лейтенантов полиции Сергея Табакаева и Романа Варенникова во время патрулирования заметили на обочине трассы гружённый лесом автомобиль КамАЗ-5320, из-под кабины которого шёл дым.

Инспекторы ГИБДД взяли огнетушитель и поспешили к грузовику, водитель которого при помощи подручных средств пытался самостоятельно потушить возгорание, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю. 

Трагедии удалось избежать: сотрудники ДПС спасли транспортное средство, а также перевозимый груз. Водитель грузовика, оправившись от стресса, поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

Катунь24

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