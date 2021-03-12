ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: С 1 апреля в России пройдёт индексация пенсий

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

С 1 апреля в России пройдёт индексация пенсий11 марта 2021, 20:16

По заявлению Минтруда, социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4 %.

Фото: pixabay.com

«Ведомости» сообщают, что индексация затронет 3,9 млн граждан – тех, кто получает социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. После процедуры средняя сумма социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 руб.

Для проведения индексации до конца 2021 года из федерального бюджета будет направлено около 12,8 млрд руб. Сам проект индексации еще находится на стадии общественного обсуждения.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar