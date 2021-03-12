Катунь24: Служебно-розыскная собака помогла найти вора в Бийске

Служебно-розыскная собака помогла найти вора в Бийске11 марта 2021, 19:26

В полицию обратился охранник одного из предприятий, расположенных в Приобской части Бийска. Правоохранителям он сообщил, что при обходе территории обнаружил проникновение в помещение склада.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой был включен кинолог со служебно-розыскной собакой. Прибыв на место происшествия и осмотрев территорию, старший сержант Александр Роготовский направил животное по следу.

Пёс уверенно провёл своего полицейского более двух километров к дому в бийском микрорайоне Зелёный клин.

Сотрудники уголовного розыска задержали бийчанина, 1971 года рождения. Мужчина сознался в проникновении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Катунь24