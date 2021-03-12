Катунь24: Сенатор Александр Карлин вручил награды жителям Алтайского края

Сенатор Александр Карлин вручил награды жителям Алтайского края11 марта 2021, 19:05

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин во время рабочей поездки в Алтайский край вручил от Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заслуженные награды жителям региона за их вклад в развитие экономики и социальной сферы региона.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, почетной грамотой Совета Федерации наградили Виктора Воеводина, директора реставрационной строительной компании «Воссоздание», за развитие строительной отрасли Алтая, проведение работ по восстановлению объектов исторического и культурного наследия. Архитектор участвовал в уникальных реставрационных работах на памятнике культового зодчества конца XIX — начала XX века — церкви Знамения в алтайском селе Курья. В этой церкви более ста лет назад крестили всемирно известного оружейника Михаила Калашникова.

В год 65-летия со дня образования симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края почетной грамотой награжден его дирижёр Дмитрий Лузин за высокий профессионализм и заметную роль в развитии музыкального искусства Алтая. Одним из важных направлений его творческой деятельности является работа с молодыми исполнителями профессиональных учебных заведений Алтая и Сибири.

Благодарностями председателя Совета Федерации за большой вклад в развитие образования и духовно-нравственного воспитания молодежи удостоились учитель географии Карповской средней школы Тюменцевского района Владимир Рязанов и учитель истории, исполняющий обязанности заведующего филиалом Покровской средней школы Родинского района, Олег Дмитриев.

По праву награждены благодарностями председателя Совета Федерации Наталья Гончарова, руководитель отдела Государственной филармонии Алтая, музыкальный редактор большинства театрализованных программ симфонического оркестра, творческих программ по популяризации классической музыки, и тренер-преподаватель Центра развития физической культуры и спорта города Алейска Владимир Старков за добросовестный труд по развитию физической культуры и здорового образа жизни у подрастающего поколения. Особенно тепло и сердечно прошла церемония объявления благодарности председателя Совета Федерации Галине Филипповой, врачу-инфекционисту Городской клинической больницы № 11 города Барнаула, за деятельность по профилактике заболеваний и лечению инфекционных больных. Благодаря богатым знаниям, опыту, высокой квалификации доктор пользуется заслуженным авторитетом у своих пациентов и коллег.

С каждым из награжденных Александр Карлин вел заинтересованный разговор о развитии той отрасли социальной сферы, в которой они трудятся, а также по целому ряду волнующих вопросов. Сенатор каждого поблагодарил за огромный труд, творческое горение, богатый опыт и преданность делу, родному краю и России.

«Уверен, что таким, как вы, трудолюбивым, инициативным, любящим свою малую родину, будут по плечу любые новые задачи во благо нашего благодатного края, в подарок к его славному 85-летию!» — отметил Александр Карлин.

Катунь24