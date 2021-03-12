Катунь24: Следователи опубликовали видео задержания министра здравоохранения Алтая

Следователи опубликовали видео задержания министра здравоохранения Алтая11 марта 2021, 18:01

Вчера, 10 марта 2021 года, в Республике Алтай сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального Минздрава Сергея Коваленко по подозрению в коррупции.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай Embedded video for Следователи опубликовали видео задержания министра здравоохранения Алтая

По предварительным данным, с марта 2020 года по февраль 2021 года министр Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки. Общая сумма составила больше 4,6 млн рублей. За это они обеспечивали коммерческим структурам Сибирского федерального округа победы в аукционах на предоставление права заключения прямых госконтрактов на поставку медицинского оборудования и материалов для медучреждений региона.

Сообщников задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения.

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В отношении руководителей трех коммерческих организаций, которые давали взятки, также возбуждены уголовные дела о совершении преступлений, отметили в региональном Следкоме.

Катунь24