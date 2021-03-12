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Катунь24: Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле 11 марта 2021, 17:27

16 апреля 2021 года в Барнауле пройдет семинар Александра Фридмана «Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы».

Посетители семинара смогут узнать, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.

Вопросы семинара:

  • Насколько необходимы регламенты?
  • В чём сложность использования регламентов?
  • Не убьют ли регламенты инициативу?
  • Будут ли подчинённые соблюдать правильно разработанные и внедрённые регламенты?

Программа:

  1. Компетенция «Регламентирование» — особенности применения.
  2. О сложностях перехода компании к большей упорядоченности.
  3. Как правильно подготовить внедрение регламентирования.
  4. Почему регламенты могут не работать.
  5. Как правильно выбирать процессы для регламентирования.
  6. Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий».
  7. Последовательность разработки эффективного процессного регламента.
  8. Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников.

Участники получат:

  • Технологии полноценного использования регламентов в компании
  • Принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ
  • Возможности повышения стандартизации бизнес-процессов
  • Методы нейтрализации сопротивления подчинённых регламентированию
  • Алгоритм вовлечения подчинённых в процесс регламентации
  • Домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления

Спикер:

Александр Фридман, консультант и бизнес–тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании AmadeusGroup, Рига, Латвия. В бизнесе 33 года. Статус: управляющий партнёр компании AmadeusGroup, Рига, Латвия.

Вы получите только проверенные методики, технологии, методы и личный опыт!

Подробнее на сайте!

Катунь24

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