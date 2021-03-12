Катунь24: Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле

Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле 11 марта 2021, 17:27
16 апреля 2021 года в Барнауле пройдет семинар Александра Фридмана «Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы».
Посетители семинара смогут узнать, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.
Вопросы семинара:
- Насколько необходимы регламенты?
- В чём сложность использования регламентов?
- Не убьют ли регламенты инициативу?
- Будут ли подчинённые соблюдать правильно разработанные и внедрённые регламенты?
Программа:
- Компетенция «Регламентирование» — особенности применения.
- О сложностях перехода компании к большей упорядоченности.
- Как правильно подготовить внедрение регламентирования.
- Почему регламенты могут не работать.
- Как правильно выбирать процессы для регламентирования.
- Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий».
- Последовательность разработки эффективного процессного регламента.
- Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников.
Участники получат:
- Технологии полноценного использования регламентов в компании
- Принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ
- Возможности повышения стандартизации бизнес-процессов
- Методы нейтрализации сопротивления подчинённых регламентированию
- Алгоритм вовлечения подчинённых в процесс регламентации
- Домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления
Спикер:
Александр Фридман, консультант и бизнес–тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании AmadeusGroup, Рига, Латвия. В бизнесе 33 года. Статус: управляющий партнёр компании AmadeusGroup, Рига, Латвия.
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