Катунь24: Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле

Семинар Александра Фридмана пройдёт в Барнауле 11 марта 2021, 17:27

16 апреля 2021 года в Барнауле пройдет семинар Александра Фридмана «Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы».

Посетители семинара смогут узнать, как повысить отдачу персонала и как использовать технологии регламентов в системе управления.

Вопросы семинара:

Насколько необходимы регламенты?

В чём сложность использования регламентов?

Не убьют ли регламенты инициативу?

Будут ли подчинённые соблюдать правильно разработанные и внедрённые регламенты?

Программа:

Компетенция «Регламентирование» — особенности применения. О сложностях перехода компании к большей упорядоченности. Как правильно подготовить внедрение регламентирования. Почему регламенты могут не работать. Как правильно выбирать процессы для регламентирования. Регламенты — как обеспечить оптимальную детализацию и не писать «инструкции для инфузорий». Последовательность разработки эффективного процессного регламента. Внедрение регламентов и нейтрализация сопротивления сотрудников.

Участники получат:

Технологии полноценного использования регламентов в компании

Принципы уместной «автоматизации» повторяющихся работ

Возможности повышения стандартизации бизнес-процессов

Методы нейтрализации сопротивления подчинённых регламентированию

Алгоритм вовлечения подчинённых в процесс регламентации

Домашние задания для конвертации новых знаний в практику управления

Спикер:

Александр Фридман, консультант и бизнес–тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании AmadeusGroup, Рига, Латвия. В бизнесе 33 года. Статус: управляющий партнёр компании AmadeusGroup, Рига, Латвия.

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