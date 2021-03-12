Катунь24: Сибиряк угадал 12 чисел и выиграл в лотерею почти 20 млн рублей

Сибиряк угадал 12 чисел и выиграл в лотерею почти 20 млн рублей11 марта 2021, 13:47

Удача улыбнулась жителю Новосибирска 6 марта 2021 года в 2500-м тираже гослотереи «12/24».

Фото: Катунь 24

Мужчина купил лотерейный билет за 60 рублей и угадал все числа. Размер его выигрыша составил 19 миллионов 900 тысяч рублей

По правилам этой быстрой лотереи, участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Выигрывает тот, кто угадает все 12 чисел или не угадает ни одного числа из этого ряда, отметили в пресс-службе компании «Столото».

Катунь24