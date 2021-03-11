Катунь24: Состоящая из сотрудников УФСИН алтайская команда КВН выступит на фестивале в Сочи

Состоящая из сотрудников УФСИН алтайская команда КВН выступит на фестивале в Сочи10 марта 2021, 16:31

С 13 по 19 марта в рамках 32 Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2021» будет проводиться Кубок КВН ФСИН России. Алтайский край будет представлять команда «Не зарекайся».

В состав команды входят 11 действующих сотрудников различных учреждений уголовно-исполнительной системы края – ИК-3, ЛИУ-1, ЛИУ-8, СИЗО-1, УИИ и других.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, алтайская команда шутит и разыгрывает веселые сценки не только на тему специфики своей службы, но и на те общественные явления, которые волнуют сограждан. Появившаяся в 2020 году команда успешно дебютировала в лиге КВН Алтайского края и сразу же прошла в четверть финала официальной лиги международного союза «КВН-Алтай».

Катунь24