Катунь24: Сотовую связь будут блокировать в колониях и СИЗО

Сотовую связь будут блокировать в колониях и СИЗО10 марта 2021, 11:01

Мобильные операторы теперь обязаны отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий закон подписал президент России.

Фото: pixabay.com

Согласно закону, операторы мобильной связи будут обязаны прекратить оказывать услуги номерам, которые используются подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, осужденными в тюрьмах. Для блокировки sim-карт должностные лица ФСИН должны будут обращаться к оператору с письменным заявлением.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Авторы инициативы отмечают, что в местах лишения свободы телефоны часто используются для совершения мошенничеств, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ, оказания давления на свидетелей.

Катунь24