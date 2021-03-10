Катунь24: Сайт katun24.ru вошёл в тройку самых популярных СМИ Алтайского края

Сайт katun24.ru вошёл в тройку самых популярных СМИ Алтайского края09 марта 2021, 17:53

Специалисты контент-маркетинговой платформы PRNEWS.IO составили рейтинг самых популярных медиа Алтайского края. Сайт общедоступного краевого телеканала «Катунь 24» занял третье место в списке самых популярных новостных ресурсов региона.

Рейтинг учитывает трафик новостных ресурсов с февраля 2020 года по январь 2021 года. Первое место в топ-10 региональных онлайн СМИ занял новостной портал Amic.ru. Читатели заходили на его страницы 34 млн раз.

На втором месте altapress.ru — более 26 млн визитов за год.

Третий по посещаемости участник рейтинга — сайт katun24.ru. Читатели обратились к рубрикам сайта более 12,5 миллиона раз за год.

Четвертое место досталось информационному агентству bankfax.ru, а на пятой позиции расположился сайт tolknews.ru.

Следующие пять участников рейтинга выглядят так:

«Комсомольская правда» — Барнаул (alt.kp.ru) — 5,504 млн визитов;

«Аргументы и факты» — Алтай (altai.aif.ru) — 4,934 млн;

«Московский комсомолец» — Барнаул (brl.mk.ru) — 3,821 млн;

«Каменские известия» (Izvestiy-kamen.ru) — 2,221 млн;

Mybiysk.Ru — 784,5 тыс.

По данным микроисследования PRNEWS.IO за 2020 год, чаще всего жители Алтайского края читают новости о событиях города и области, а также экономические, политические и финансовые новости страны и мира. Кроме того, в фокус внимания аудитории попадает информация о культуре, обществе, интервью и блоги.

Катунь24