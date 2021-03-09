Катунь24: Спасатели эвакуировали 8 человек из пожара в Бийске

Спасатели эвакуировали 8 человек из пожара в Бийске08 марта 2021, 12:51

Самостоятельной эвакуации жителей дома помешал горящий шкаф с вещами.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о пожаре в бийской пятиэтажке, расположенной по улице Трофимова, поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы 7 марта в 13:48. Сильное задымление наблюдалось в одном из подъездов на третьем этаже.

Трудность самостоятельной эвакуации жильцов квартир заключалась в том, что горел стоящий в общем коридоре шкаф с вещами, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из отрезанных огнём квартир 3 человека и 5 человек с верхних этажей. Пожар был ликвидирован в считанные минуты.

В результате пожара повреждена мебель и вещи на третьем этаже здания. На месте работают дознаватели.

Катунь24