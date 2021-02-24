ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Снег: о погоде 24 февраля в Алтайском крае

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Снег: о погоде 24 февраля в Алтайском крае24 февраля 2021, 06:47

Сегодня, 24 февраля 2021 года, ожидается снег, метели, местами по югу сильный снег, гололедные явления, налипание мокрого снега. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае снег, метели, местами по югу сильный снег, гололедные явления, налипание мокрого снега. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура 0…-5 градусов, местами по югу +1…+6 градусов.

В Барнауле снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar