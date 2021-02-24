Катунь24: Снег: о погоде 24 февраля в Алтайском крае

Снег: о погоде 24 февраля в Алтайском крае24 февраля 2021, 06:47

Сегодня, 24 февраля 2021 года, ожидается снег, метели, местами по югу сильный снег, гололедные явления, налипание мокрого снега.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае снег, метели, местами по югу сильный снег, гололедные явления, налипание мокрого снега. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура 0…-5 градусов, местами по югу +1…+6 градусов.

В Барнауле снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/с. Температура -2…-4 градуса.

Катунь24