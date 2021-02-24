Катунь24: Специалист рассказала, как бороться с сонливостью на работе

Специалист рассказала, как бороться с сонливостью на работе23 февраля 2021, 19:01

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, почему на работе иногда клонит в сон и как с этим бороться.

Фото: pixabay.com

Зухра Павлова отметила, если человек никак не может «проснуться» на рабочем месте, то, вероятнее всего, он просто мало спит и не успевает полноценно отдохнуть.

«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается. Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности», – сообщила врач.

В таком случае организму будет все время требоваться стимуляция, в том числе едой и разными напитками.

«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже – всякие энергетики. Все больше и чаще можно увидеть, как люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособные. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться. Это приводит к ослабленной работе надпочечников – им и без того тяжело, и их еще подстегивают энергетиками, стимулирующими средствами и холодным душем», – отметила врач.

Правильней всего в такой ситуации — нормализовать режим сна. Если такой возможности нет, помогут физическая активность и простая питьевая вода.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса. Очень помогает чистая питьевая вода. Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности. Заодно поход в туалет, который потребуется, когда человек пьет достаточное количество воды, тоже помогает взбодриться», – подытожила Зухра Павлова.

Катунь24